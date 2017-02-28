АМКУ изучает возможный сговор госбанков

Антимонопольный комитете заинстересовался синхронным снижением ставок по депозитам в госбанках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает вопрос синхронного снижения тремя госбанками ставок по депозитам. Об этом пишет FinClub.



"Сегодня Антимонопольный комитет Украины изучает вопрос функционирования рынка банковских услуг на конкурентной основе в контексте увеличения количества банков с государственной долей и рост их доли в отдельных сегментах рынка банковских услуг", - сообщила пресс-служба комитета.



24 февраля АМКУ направил запросы о предоставлении информации в три профессиональных объединения участников рынка банковских услуг и банки.



"Полученная информация будет проанализирована на предмет необходимости принятия мер для обеспечения государственной защиты конкуренции с учетом требований законодательства", - прокомментировали в АМКУ.



Издание напоминает, что 20 февраля три госбанка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк - одновременно снизили ставки по депозитам. За две недели до этого глава ПриватБанка Александр Шлапак заявлял, что госбанки планируют договориться и по вопросам процентной политики, и о возможном разделении рынка.



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