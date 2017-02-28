ПриватБанк не провел выплату по конвертированным евробондам
Государственный ПриватБанк не провел 23 февраля 2017 года выплату в рамках погашения еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до января 2018 года. Об этом сообщает компания-эмитента ценных бумаг - UK SPV Credit Finance на сайте Лондонской фондовой биржи.
Банк не перечислил UK SPV Credit Finance никаких средств, соответственно, компания также не может перечислить средства держателям бондов.
UK SPV Credit Finance рекомендует обращаться к доверителю (трасти) по ценным бумагам - Deutsche Trustee Company.
Долги перед акционерами ПриватБанка в рамках его национализации попали под механизм bail-in. Держатели еврооблигаций планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
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