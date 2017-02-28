Бывший глава Городского коммерческого банка сбежал в Латвию
Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса. Об этом сообщает FinClub.
30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. 26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории "Розыск".
Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как господину Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Рейнису Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
Согласно материалам, в связи с этим следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
Расследование против должностных лиц Городского коммерческого банка проводится Национальной полицией. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн грн.
Бывший президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК, а экс-председатель правления - по ч. 5 ст. 191 УК.
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