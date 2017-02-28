Бывший глава Городского коммерческого банка сбежал в Латвию

Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента Городского коммерческого банка

Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса. Об этом сообщает FinClub.



30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. 26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории "Розыск".



Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.



Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как господину Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Рейнису Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.



Согласно материалам, в связи с этим следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.



Расследование против должностных лиц Городского коммерческого банка проводится Национальной полицией. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.



В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн грн.



Бывший президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК, а экс-председатель правления - по ч. 5 ст. 191 УК.



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