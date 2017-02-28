К закрытию межбанка доллар подорожал на 12 копеек

Во вторник, 28 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,03/27,06, к закрытию котировки составили 27,15/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,06, максимальные - 27,22.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4661/0,4669 к закрытию котировки составили 0,4665/0,4680.

Торги по евро начались с котировок 28,6058/28,6348, к закрытию котировки составили 28,7844/28,8347.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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