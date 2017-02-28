НБУ зарегистрировал банковскую группу ICU и банка Авангард
Национальный банк Украины (НБУ) признал инвестиционную компанию Инвестиционный капитал Украина (ICU) и банк Авангард банковской группой. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Решение о признании новой группы было принято 17 февраля.
В банковскую группу вошли банк Авангард, ICU, компания по управлению активами-администратор пенсионных фондов Тройка Диалог Украина, компания по управлению активами Инвестиционный капитал Украина, закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Инвестиционный капитал - стабильный рост, открытый пенсионный фонд Династия и открытый негосударственный пенсионный фонд Моя Пенсия.
Контроллерами группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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