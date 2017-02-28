НБУ зарегистрировал банковскую группу ICU и банка Авангард

Компания Инвестиционный капитал Украина и банк Авангард признаны банковской группой

Национальный банк Украины (НБУ) признал инвестиционную компанию Инвестиционный капитал Украина (ICU) и банк Авангард банковской группой. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Решение о признании новой группы было принято 17 февраля.



В банковскую группу вошли банк Авангард, ICU, компания по управлению активами-администратор пенсионных фондов Тройка Диалог Украина, компания по управлению активами Инвестиционный капитал Украина, закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Инвестиционный капитал - стабильный рост, открытый пенсионный фонд Династия и открытый негосударственный пенсионный фонд Моя Пенсия.



Контроллерами группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.