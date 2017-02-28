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Австрийская прокуратура изучит операции Meinl Bank

28.02.2017 18:17
Прокуратура Австрии заинтересовалась банком, через который выводили деньги из обанкротившихся украинских финучреждений
Фото: Getty Images

Австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который украинские обанкротившиеся банки выводили средства в 2014-2015 годах. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

По предварительным подсчетам, через Meinl Bank из нескольких банков, в том числе Таврики, Киевской Руси, Пивденкомбанка, вывели 12 млрд грн. Der Standard упоминает, что в мае 2016 года через Meinl вывели $746,5 млн и €56 млн.

В пресс-служба прокуратуры сообщают, что в отношении бывших и нынешних руководителей Meinl Bank уже есть подозрения в отмывании денег, связанных с Украиной.

В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины. Детективам позволили сделать копии документов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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