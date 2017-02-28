Австрийская прокуратура изучит операции Meinl Bank

Прокуратура Австрии заинтересовалась банком, через который выводили деньги из обанкротившихся украинских финучреждений

Австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который украинские обанкротившиеся банки выводили средства в 2014-2015 годах. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.



По предварительным подсчетам, через Meinl Bank из нескольких банков, в том числе Таврики, Киевской Руси, Пивденкомбанка, вывели 12 млрд грн. Der Standard упоминает, что в мае 2016 года через Meinl вывели $746,5 млн и €56 млн.



В пресс-служба прокуратуры сообщают, что в отношении бывших и нынешних руководителей Meinl Bank уже есть подозрения в отмывании денег, связанных с Украиной.



В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины. Детективам позволили сделать копии документов.



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