Австрийская прокуратура изучит операции Meinl Bank
Австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который украинские обанкротившиеся банки выводили средства в 2014-2015 годах. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.
По предварительным подсчетам, через Meinl Bank из нескольких банков, в том числе Таврики, Киевской Руси, Пивденкомбанка, вывели 12 млрд грн. Der Standard упоминает, что в мае 2016 года через Meinl вывели $746,5 млн и €56 млн.
В пресс-служба прокуратуры сообщают, что в отношении бывших и нынешних руководителей Meinl Bank уже есть подозрения в отмывании денег, связанных с Украиной.
В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины. Детективам позволили сделать копии документов.
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