Приват в цифрах. Каково состояние крупнейшего госбанка

Новое руководство ПриватБанка подвело итоги первого месяца работы и озвучило планы на будущее

Некогда крупнейший коммерческий ПриватБанк, принадлежавший Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в собственность государства 23 декабря 2016 года. Причиной национализации стал недостаток капитала в размере 148 млрд грн. По оценкам Министерства финансов и Национального банка, корпоративный портфель финучреждения на 97% состоял из кредитов, выданных связанным с акционерами компаниям. За полтора месяца после перехода в государственную собственность в ПриватБанке многое поменялось. Правительство докапитализировало банк на 116,8 млрд грн, сменило его правление и наблюдательный совет.

Вчера новый председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак выступил перед журналистами и рассказал о планах финучреждения, а также о том, как Приват справился с паническими настроениями вкладчиков после национализации. ЛІГА.net приводит главные тезисы Александра Шлапака, характеризующие текущее состояние банка и его амбиции на ближайший год.

Об оттоке вкладчиков

"За время турбулентности с 19 декабря мы потеряли 5,2 млрд грн, из них 0,9 млрд ушло с начала года. Сейчас мы выровняли ситуацию в ноль по отношению к началу года".

Об изменениях в депозитной политике

"Мы зафиксировали отток долларового ресурса на $95 млн, это средства физических лиц. Скажу откровенно, мы особо не держимся за доллар. Наоборот, валюта создает нам дискомфорт, поскольку у нас открытая валютная позиция".

О долгах перед НБУ

"Приватбанк получил от НБУ более 44 млрд грн рефинансирования за все время. Последние 25 млрд грн предоставлялись во время работы временной администрации, поскольку нужно было поддерживать корреспондентский счет, кассу. На сегодня мы уже 29 млрд отдали НБУ, осталось около 15,5 млрд грн".

О наследии от прошлых акционеров

"Банк сформировал резервы, в результате у нас зафиксированы убытки прошлых периодов на 135 млрд грн. Мы планируем этот год закончить с прибылью".

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О новых клиентах

"Среди новых клиентов банка - местные бюджеты. Приват выиграл тендеры по размещению свободных средств местных бюджетов, как государственный банк мы теперь имеем такую возможность. Работа с местными бюджетами и коммунальными предприятиями - один из приоритетов ПриватБанка. Сейчас ПриватБанк обслуживает свыше 1 млрд грн средств местных бюджетов".

О текущем финансовом состоянии

"На сегодняшний день в банке 109 млрд грн ликвидных активов, которые покрывают 60% всех обязательств. Эта сумма состоит из средств в кассах и банкоматах (9 млрд грн), корсчетов в других банках, в том числе в НБУ (21 млрд грн) и государственных облигаций в размере почти 79 млрд грн. Таким образом, около 63% всей пассивной базы покрыты ликвидными активами. Ни одного другого банка в Украине, который бы имел такую ликвидную позицию, нет".

О качестве кредитного портфеля

"Пока ПриватБанк не готов к продаже. У нас в портфеле из 200 млрд грн активов - 170 млрд грн плохих. Надо решить, что с ними делать, только после этого можно говорить о продаже".

О заблокированном корсчете

"Один из наших крупнейших партнеров, немецкий Commerzbank, через который долгое время проходила большая часть операций ПриватБанка, заблокировал около €17 млн наших средств. Мы пытаемся выяснить, почему он так поступил, сделали официальный запрос. Наша совместная программа с банком продолжается, это около 10 соглашений, которые заключены уже давным давно".

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О долгах Коломойского и Боголюбова

"К 1 июля 2017-го портфель инсайдерских кредитов должен быть реструктуризирован. Главное для нас - внесение обеспечения. Банк сформировал на 155 млрд грн резервов под портфель инсайдерских кредитов. Реструктуризация предусмотрена на 10 лет, с ежеквартальными выплатами. Первые выплаты должны пойти вот-вот".

О планах на будущее

"В этом году мы сможем прибавить около 11 млрд грн пассивной базы по физическим лицам. Также планируем нарастить долю зарплатных проектов на рынке с 60% до 75% за счет привлечения бюджетных и небюджетных организаций. Планируем на 15% увеличить количество POS-терминалов, выдать 5 млрд грн займов физическим лицам и открыть 60 новых филиалов".

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