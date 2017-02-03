Курсы валют НБУ на 3.02.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 3 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2698,6979 грн за $100;

2916,7527 грн за 100 евро;

4,4989 грн за 10 руб РФ.



На 2 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2699,8586 грн за $100;

2913,1474 грн за 100 евро;

4,4766 грн за 10 руб РФ.

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