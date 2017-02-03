Официальные курсы банковских металлов на 3.02.2017

Нацбанк Украины установил на 3 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 329767,39 грн;

серебро - 4779,39 грн;

платина - 268250,57 грн;

палладий - 204831,17 грн.

Напомним, на 2 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324968,48 грн;

серебро - 4751,75 грн;

платина - 267555,99 грн;

палладий - 204109,31 грн.

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