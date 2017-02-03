S&P подтвердил рейтинги Кредобанка и отозвал их

Standard & Рoor's подтвердил рейтинги Кредобанка с "позитивным" прогнозом, а затем отозвал их по просьбе финучреждения

Международное рейтинговое агентство Standard & Рoor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный международные кредитные рейтинги Кредобанка на уровне ССС+/С с "позитивным" прогнозом и отозвало подтверждены рейтинги по просьбе банка.



Как сообщает банк на официальном сайте, подтверждение рейтингов отражает статус финучреждения как члена группы капитала крупнейшего польского банка PKO Bank Polski, а также более высокое качество активов по сравнению со средним значением по банковскому сектору Украины и более сильные финансовые показатели в условиях нестабильности рынка.



В случае необходимости материнский банк сможет предоставить украинскому Кредобанку поддержку, отмечают аналитики S&P.



"Мы благодарны агентству Standard&Рoor's за многолетнее сотрудничество и авторитетные подтверждения надежности Кредобанка с 2006 года. Сегодня Кредобанк работает только на территории Украины и не осуществляет международных заимствований, которые бы требовали наличия международного кредитного рейтинга. Учитывая это, а также наличие международного кредитного рейтинга инвестиционного уровня стратегического инвестора банка - PKO Bank Polski, правлением Кредобанка принято решение поддерживать кредитные рейтинги лишь по национальной шкале от отечественных рейтинговых агентств", - отметил председатель правления Кредобанка Гжегож Шатковски.



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