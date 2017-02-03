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S&P подтвердил рейтинги Кредобанка и отозвал их

03.02.2017 09:45
Standard & Рoor's подтвердил рейтинги Кредобанка с "позитивным" прогнозом, а затем отозвал их по просьбе финучреждения
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Рoor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный международные кредитные рейтинги Кредобанка на уровне ССС+/С с "позитивным" прогнозом и отозвало подтверждены рейтинги по просьбе банка.

Как сообщает банк на официальном сайте, подтверждение рейтингов отражает статус финучреждения как члена группы капитала крупнейшего польского банка PKO Bank Polski, а также более высокое качество активов по сравнению со средним значением по банковскому сектору Украины и более сильные финансовые показатели в условиях нестабильности рынка.

В случае необходимости материнский банк сможет предоставить украинскому Кредобанку поддержку, отмечают аналитики S&P.

"Мы благодарны агентству Standard&Рoor's за многолетнее сотрудничество и авторитетные подтверждения надежности Кредобанка с 2006 года. Сегодня Кредобанк работает только на территории Украины и не осуществляет международных заимствований, которые бы требовали наличия международного кредитного рейтинга. Учитывая это, а также наличие международного кредитного рейтинга инвестиционного уровня стратегического инвестора банка - PKO Bank Polski, правлением Кредобанка принято решение поддерживать кредитные рейтинги лишь по национальной шкале от отечественных рейтинговых агентств", - отметил председатель правления Кредобанка Гжегож Шатковски.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредобанк, Рейтинг, Standard & Poor's
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