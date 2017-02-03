Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,33 коп - до 27,6800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,73 коп и составляет 29,0440 грн, средний курс продажи вырос - на 3,33 коп до 29,8800 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,232 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,0925
|
27,6800
|
0,4232
|
0,4664
|
29,0440
|
29,8800
|
Медиана
|
27,0500
|
27,6500
|
0,4375
|
0,4655
|
29,0150
|
29,8500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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