Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,52 коп до 27,0925 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,33 коп - до 27,6800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,73 коп и составляет 29,0440 грн, средний курс продажи вырос - на 3,33 коп до 29,8800 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,232 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,664 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0925 27,6800 0,4232 0,4664 29,0440 29,8800 Медиана 27,0500 27,6500 0,4375 0,4655 29,0150 29,8500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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