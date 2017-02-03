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ПроКредит Банк увеличил прибыль втрое

03.02.2017 12:42
ПроКредит Банк завершил прошлый год с прибылью €10,6 млн
Фото: EPA

ПроКредит Банк завершил прошлый год с прибылью €10,6 млн. Об этом глава правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко сообщил в интервью FinClub.

"Это в три раза больше прибыли 2015 года", - отметил Пономаренко.

По его словам, рост активов банка составил 55% (+€152 млн), кредитного портфеля - 53% (+€103 млн), средств клиентов - 50% (+€111 млн).

"В прошлом году мы увеличили уставный капитал на 428 млн грн, чтобы поддержать рост кредитного портфеля. Но мы намерены развиваться, поэтому очевидно, что на каком-то этапе нам могут потребоваться дополнительные инвестиции", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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