ПроКредит Банк увеличил прибыль втрое
ПроКредит Банк завершил прошлый год с прибылью €10,6 млн. Об этом глава правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко сообщил в интервью FinClub.
"Это в три раза больше прибыли 2015 года", - отметил Пономаренко.
По его словам, рост активов банка составил 55% (+€152 млн), кредитного портфеля - 53% (+€103 млн), средств клиентов - 50% (+€111 млн).
"В прошлом году мы увеличили уставный капитал на 428 млн грн, чтобы поддержать рост кредитного портфеля. Но мы намерены развиваться, поэтому очевидно, что на каком-то этапе нам могут потребоваться дополнительные инвестиции", - сказал он.
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