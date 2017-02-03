ПроКредит Банк увеличил прибыль втрое

ПроКредит Банк завершил прошлый год с прибылью €10,6 млн

ПроКредит Банк завершил прошлый год с прибылью €10,6 млн. Об этом глава правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко сообщил в интервью FinClub.



"Это в три раза больше прибыли 2015 года", - отметил Пономаренко.



По его словам, рост активов банка составил 55% (+€152 млн), кредитного портфеля - 53% (+€103 млн), средств клиентов - 50% (+€111 млн).



"В прошлом году мы увеличили уставный капитал на 428 млн грн, чтобы поддержать рост кредитного портфеля. Но мы намерены развиваться, поэтому очевидно, что на каком-то этапе нам могут потребоваться дополнительные инвестиции", - сказал он.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.