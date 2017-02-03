К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек

В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,13/27,21

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,21.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4539/0,4551 к закрытию котировки составили 0,4587/0,4604.

Торги по евро начались с котировок 29,0143/29,0547, к закрытию котировки составили 29,2488/29,3323.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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