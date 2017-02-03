К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,21.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4539/0,4551 к закрытию котировки составили 0,4587/0,4604.
Торги по евро начались с котировок 29,0143/29,0547, к закрытию котировки составили 29,2488/29,3323.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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