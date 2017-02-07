НБУ ослабил гривню на 19 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 19 копеек

На 7 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2726,2733 грн за $100;

2920,3840 грн за 100 евро;

4,6435 грн за 10 руб РФ.



На 6 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2707,7975 грн за $100;

2908,4453 грн за 100 евро;

4,5652 грн за 10 руб РФ.





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