Курс покупки наличного евро опустился ниже 29 грн
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,73 коп - до 27,7120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,3 грн, минимальный курс продажи - 27,55 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,72 коп и составляет 28,9825 грн, средний курс продажи упал - на 5,70 коп до 29,8020 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,49 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп до 4,716 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,1685
|
27,7120
|
0,4268
|
0,4716
|
28,9825
|
29,8020
|
Медиана
|
27,2000
|
27,6500
|
0,4450
|
0,4710
|
29,0000
|
29,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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