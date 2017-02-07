Курс покупки наличного евро опустился ниже 29 грн

Во вторник, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,32 коп до 27,1685 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,73 коп - до 27,7120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,3 грн, минимальный курс продажи - 27,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,72 коп и составляет 28,9825 грн, средний курс продажи упал - на 5,70 коп до 29,8020 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп до 4,716 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,1685 27,7120 0,4268 0,4716 28,9825 29,8020 Медиана 27,2000 27,6500 0,4450 0,4710 29,0000 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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