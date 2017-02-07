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НБУ заявил о рекордном убытке банковской системы в 2016 году

07.02.2017 11:37
По данным регулятора, рекордные убытки банковской системы обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка
Фото - пресс-служба НБУ

В 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. Об этом сказано в Обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор заявляет, что рекордные убытки банковской системы в прошлом году обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка. При этом, отмечается в материалах НБУ, для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году.

По данным НБУ, в прошлом году операционная эффективность банковского сектора несколько снизилась: показатель CIR (cost to income ratio) составил 58% против 52% в 2015 году. Чистый процентный доход сократился из-за высокой стоимости фондирования, отмечает регулятор. Компенсатором стал умеренный рост чистого комиссионного дохода благодаря восстановлению спроса на банковские услуги и повышению тарифов.

"В течение 2017 года продлится «перезагрузка» банковского сектора. НБУ ожидает ускорения темпов прироста вкладов по сравнению с 2016 годом", - считают аналитики Нацбанка.

"Ключевой задачей банков в текущем году станет восстановление кредитования реального сектора и домохозяйств. Банки настроены оптимистично: по данным опроса НБУ, более 70% финучреждений ожидают роста кредитного портфеля предприятий в течение следующих 12 месяцев", - сказано в материалах НБУ.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, убыток, банковская система
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