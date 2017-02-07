Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,60 коп - до 27,6887 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,4 грн, минимальный курс продажи - 27,45 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,63 коп и составляет 28,9733 грн, средний курс продажи упал - на 10,27 коп до 29,7563 грн. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле - за 29,38 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,316 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,720 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,1850
|
27,6887
|
0,4316
|
0,4720
|
28,9733
|
29,7563
|
Медиана
|
27,2000
|
27,6500
|
0,4450
|
0,4720
|
29,0000
|
29,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
20412
-
17969
-
11891
-
11551
-
10003