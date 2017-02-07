Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,33 коп до 27,1850 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,60 коп - до 27,6887 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,4 грн, минимальный курс продажи - 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,63 коп и составляет 28,9733 грн, средний курс продажи упал - на 10,27 коп до 29,7563 грн. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле - за 29,38 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,316 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,720 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,1850 27,6887 0,4316 0,4720 28,9733 29,7563 Медиана 27,2000 27,6500 0,4450 0,4720 29,0000 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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