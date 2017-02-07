Котировки доллара на межбанке упали до 26,98/27,03

Во вторник, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,10/27,15*, к 12:00 котировки составили 26,98/27,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,03, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4582 к 12:00 котировки составили 0,4544/0,4555.



Торги по евро начались с котировок 28,9292/28,9799, к 12:00 котировки составили 28,7552/28,8058.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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