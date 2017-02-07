НБУ ждет решения инвесторов по банкам из РФ до конца квартала
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает решения по крупнейшим банкам в Украине с российским капиталом относительно их продажи новым инвесторам до конца первого квартала. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет УНИАН.
"Сбербанк - огромный, на него найти инвестора достаточно сложно. ВТБ и Проминвест, я точно знаю, сейчас в переговорном процессе. И мы будем рады, если какой-то инвестор их купит, и банки продолжат работать. Наш диалог звучит таким образом, что до конца первого квартала уже будет определено, есть реальный инвестор или нет", - сказала Рожкова.
По ее словам, есть несколько инвесторов - украинские и иностранные, которые на первый взгляд платежеспособны, однако этот вопрос регулятор будет изучать подробнее.
Отвечая на вопрос о справедливости обвинений банков с российским капиталом в финансировании через них террористов Донбасса, она сказала, что работающие в этих банках кураторы НБУ таких операций не видели.
Рожкова подчеркнула, что в банках с российским капиталом находится 22 млрд грн вкладов физически и 16 млрд грн средств юридических лиц, Украины, в то время как кредитный портфель составляет порядка 140 млрд грн.
"Вопрос снижения их доли можно решать, там действительно большая доля госсектора в их операциях. Поэтому мы говорим о том, что сейчас эти кредиты нужно переместить в другие банки. За счет этих денег мы заставим их рассчитаться с вкладчиками и бизнесом, и вся угроза исчезнет", - пояснила она.
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