Под кипрские активы ПриватБанка сформированы резервы
Под кипрские активы ПриватБанка сформированы резервы. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет FinClub.
"В момент национализации было зарезервировано 155 млрд грн кредитного портфеля. Это почти весь кредитный портфель юридических лиц, за исключением того кредитного портфеля, который был заменен на основные средства", - объяснила Рожкова.
Она уточнила, что изначально речь шла о 31 млрд грн, но окончательный размер этого портфеля составил 26 млрд грн. "Те кредиты, где в залоге были твердые активы, резервированию не подлежали. Эти активы частично предоставлены в финансовый лизинг, поэтому по итогам аудита может возникнуть необходимость дорезервирования. Весь остальной портфель, включая Кипр, был зарезервирован", - сказала топ-менеджер Нацбанка.
Напомним, ранее председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак говорил, что под кредитный портфель крымского филиала не сформированы резервы. "Если окажется, что в портфеле есть кредиты аналогичные тем, под которые формировались резервы, нам придется доформировать резервы", - сказал он на пресс-конференции 2 февраля.
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