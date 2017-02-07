Межбанк закрылся котировками доллара 26,98/27,02

Во вторник, 7 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,10/27,15, к закрытию котировки составили 26,98/27,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4582 к закрытию котировки составили 0,4544/0,4554.

Торги по евро начались с котировок 28,9292/28,9799, к закрытию котировки составили 28,8038/28,8465.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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