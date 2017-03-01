Официальные курсы банковских металлов на 1.03.2017

Нацбанк Украины установил на 1 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341067,59 грн;

серебро - 4965,53 грн;

платина - 280601,17 грн;

палладий - 212963,52 грн.

Напомним, на 28 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340118,76 грн;

серебро - 4961,64 грн;

платина - 277841,21 грн;

палладий - 212641,86 грн.

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