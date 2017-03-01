Наличный доллар подорожал на 12 копеек

В среду, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12,68 коп до 26,9425 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,88 коп - до 27,2895 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,80 коп и составляет 28,3360 грн, средний курс продажи вырос - на 8,07 коп до 28,9590 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,720 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9425 27,2895 0,4310 0,4720 28,3360 28,9590 Медиана 26,9500 27,2750 0,4465 0,4720 28,3250 28,9250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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