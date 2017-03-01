На аукцион выставлена дебиторская задолженность перед Реал Банком

Фонд гарантирования вкладов решил выставить на продажу дебиторскую задолженность перед Реал Банком

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу дебиторскую задолженность перед Реал Банком двух компаний-операторов мобильной связи. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Первый лот - дебиторская задолженность, которая на начало этого года составила 21,56 млн грн. Должник зарегистрирован в Киеве и несколько лет назад был одним из крупнейших операторов мобильной связи, насчитывая почти 25 млн абонентов. Начальная цена лота - 10,3 млн грн.



Второй лот - дебиторская задолженность, которая на начало 2017 года составила 8,12 млн грн. Должник также зарегистрирован в Киеве и входит в тройку лидеров операторов мобильной связи в Украине. Начальная цена лота - 3,7 млн грн.



Аукционы состоятся 13 марта, уточняет фонд.



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