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На аукцион выставлена дебиторская задолженность перед Реал Банком

01.03.2017 16:08
Фонд гарантирования вкладов решил выставить на продажу дебиторскую задолженность перед Реал Банком
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу дебиторскую задолженность перед Реал Банком двух компаний-операторов мобильной связи. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Первый лот - дебиторская задолженность, которая на начало этого года составила 21,56 млн грн. Должник зарегистрирован в Киеве и несколько лет назад был одним из крупнейших операторов мобильной связи, насчитывая почти 25 млн абонентов. Начальная цена лота - 10,3 млн грн.

Второй лот - дебиторская задолженность, которая на начало 2017 года составила 8,12 млн грн. Должник также зарегистрирован в Киеве и входит в тройку лидеров операторов мобильной связи в Украине. Начальная цена лота - 3,7 млн грн.

Аукционы состоятся 13 марта, уточняет фонд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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