Паспорта не прошли. Что грозит российским банкам в Украине

СНБО может ввести санкции против российских банков и их украинских дочек

7 марта в российской прессе появилось сообщение о том, что Сбербанк РФ начал обслуживать клиентов с паспортами так называемых "ЛНР" и "ДНР", признанных террористическими организациями в Украине. В России это стало возможным после того, как президент РФ Владимир Путин 18 февраля подписал указ "О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях ОРДЛО".

Официальное заявление Сбербанка РФ о начале обслуживания "граждан ЛДНР" на его официальном сайте отсутствует. Но российские информагентства цитируют пресс-службу госбанка: "На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка".

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Украинские власти практически моментально отреагировали на эти сообщения. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Сбербанк России должен прекратить работу в Украине, так как своими действиями нарушает международное право. А в Нацбанке сообщили о готовности инициировать перед СНБО применений санкций к украинкой дочке Сбербанка, что если информация российских СМИ подтвердится. Но дойдет ли до этого дело или все закончится громкими заявлениями?

Черный список

9 марта ситуация получила продолжение. Вопрос о введении санкций против украинской дочки Сбербанка на заседании Кабмина поднял уже премьер Владимир Гройсман. А Нацбанк сообщил, что направил официальные запросы и другим российским банкам касательно обслуживания ими клиентов с паспортами "ЛДНР".

"В случае официального подтверждения этой информации НБУ обратится к Секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с российским государственным капиталом", - заявили LIGA.net в пресс-службе НБУ.

В зоне риска, помимо Сбербанка, таким образом, оказались Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк (подконтролен группе ВТБ), VS Bank (подконтролен Сбербанку), принадлежащие российским правительственным структурам. Суммарный объем активов этих структур в Украине превышает 100 млрд гривен, а выданные ими кредиты - 80 млрд гривен. Объем депозитов на пятерых - более 38 млрд грн.

В НБУ утверждают, что возможные санкции не заденут вкладчиков российских банков в Украине. Финучреждениям, судя по всему, не грозит блокировка активов или аннулирование банковской лицензии. "Речь идет о предотвращении вывода капитала банками с государственным российским капиталом путем возврата полученных от материнских структур займов, уплаты процентов по ним", - сообщили в Нацбанке.

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Западные партнеры Украины пока никак не отреагировали на решение российских банков обслуживать "граждан" оккупированных территорий, несмотря на то, что такие операции нарушают Минские договоренности и противоречат международным правилам FATF (группа противодествия операциям по отмыванию доходов).

А в российских банках тем временем пытаются замять ситуацию. На прямой вопрос LIGA.net об обслуживании клиентов с паспортами "ЛДНР" в пресс-службе Сбербанка РФ отвечают уклончиво: "Группа Сбербанк в своей работе строго придерживается международного законодательства, а также законодательств стран присутствия группы".

Под прицелом

Так будут ли введены санкции против "дочек" российских госбанков? Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что пока можно говорить о санкциях применительно лишь к Сбербанку. "Российский Внешэкономбанк (акционер украинского Проминвестбанка - ред.) с физлицами не работает, у ВТБ тоже очень маленький портфель "физиков. То есть они выпадают из-под риска санкций за обслуживание клиентов с паспортами "ЛДНР", - поясняет эксперт.

Интересно, что Сбербанк РФ, по сути, и ранее обслуживал своих клиентов на оккупированных украинских территориях, но вопрос о применении санкций к нему не поднимался. "В Крыму действует российская платежная система - Про100, к которой имеет прямое отношение Сбербанк. Обналичить денежные средства с российских банковских карточек на оккупированной территории можно без проблем", - поясняет ведущий юрист адвокатской фирмы GORO legal Евгений Власов.

Озвученные НБУ вероятные санкции - запрет выводить дивиденды и уплачивать проценты по кредитам украинских банков с российским капиталом перед материнскими структурами - в любом случае выглядят чисто символическими. "Такие санкции на работу банков никак не повлияют, скорее, это может привести лишь к некоторому улучшению структуры валового внешнего долга Украины", - считает Виталий Шапран.

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Усилить эффект санкций могут активисты из штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса. Сегодня они уже пригрозили остановить работу украинского дочернего отделения Сбербанка. Правда, предыдущие акции протеста активистов к серьезным потрясениям для банков не приводили и заканчивались лишь необходимостью мелких ремонтов отделений.

Ажиотаж, поднявшийся вокруг российских банков, скорее всего, просто усилит их желание побыстрее уйти с украинского рынка. Масштабы деятельности "дочек" госбанков РФ в Украине в последние годы и без того сокращаются. За прошлый год убыток вышеупомянутой пятерки составил около 15 млрд грн. На такую же сумму сократились их активы. По данным НБУ, за прошлый год доля дочерних структур российских госбанков на украинском рынке уменьшилась с 10,3% до 8,8% в суммарных активах системы.

Кристина Болотова