НБУ укрепил гривню еще на 5 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 10 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2690,8632 грн за $100;

2839,1298 грн за 100 евро;

4,5738 грн за 10 руб РФ.



На 9 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2695,9467 грн за $100;

2851,2332 грн за 100 евро;

4,6272 грн за 10 руб РФ.





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