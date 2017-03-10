Официальные курсы банковских металлов на 10.03.2017

Нацбанк Украины установил на 10 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324666,10 грн;

серебро - 4612,14 грн;

платина - 256170,18 грн;

палладий - 206120,12 грн.

Напомним, на 9 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 329903,00 грн;

серебро - 4771,83 грн;

платина - 265550,75 грн;

палладий - 207857,49 грн.

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