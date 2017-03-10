Кабмин докапитализирует Ощадбанк на 5,4 млрд грн

В правительстве считают, что указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие госбанка

Уставный капитал государственного Ощадбанка будет увеличен на 5,4 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка. Соответствующее постановление Кабмина №122 от 6 марта обнародовано на сайте Кабмина.

В правительстве считают, что указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие госбанка.

В начале февраля Кабмин уже принимал решение о докапитализации Ощадбанка на 3 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 января по активам Ощадбанк занимает второе место (210 млрд грн) среди действующих банков.

100% акций ПАО Ощадбанк принадлежит государству.