Кабмин докапитализирует Ощадбанк на 5,4 млрд грн
Уставный капитал государственного Ощадбанка будет увеличен на 5,4 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка. Соответствующее постановление Кабмина №122 от 6 марта обнародовано на сайте Кабмина.
В правительстве считают, что указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие госбанка.
В начале февраля Кабмин уже принимал решение о докапитализации Ощадбанка на 3 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 января по активам Ощадбанк занимает второе место (210 млрд грн) среди действующих банков.
100% акций ПАО Ощадбанк принадлежит государству.
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