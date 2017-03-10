Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 10 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,53 коп до 26,7600 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,75 коп - до 27,1015 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,73 коп и составляет 28,1310 грн, средний курс продажи вырос - на 3,53 коп до 28,7890 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,7 коп составляет 4,244 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,5 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7600 27,1015 0,4244 0,4636 28,1310 28,7890 Медиана 26,8000 27,1000 0,4350 0,4645 28,1000 28,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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