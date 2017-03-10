Убыток ПриватБанка в январе достиг 1,4 млрд грн

ПриватБанк в 2016 году зафиксировал рекордный убыток в истории банковской системы Украины – 135,3 млрд грн

По данным Ассоциации украинских банков, убыток ПриватБанка в январе составил 1,4 млрд грн, Идея Банка - 62,7 млн грн, банка Новый - 21,2 млн грн. Об этом пишет FinBalance.



В то же время прибыль Райффайзен Банка Аваль составила 713,3 млн грн, ING - 77 млн ​​грн, Апекс-Банка - 64,8 млн грн.



ПриватБанк в 2016 году зафиксировал рекордный убыток в истории банковской системы Украины - 135,3 млрд грн. Основная причина - отчисления в резервы на уровне 144,4 млрд грн (в основном под кредиты, выданные структурам, связанным с экс-акционерами банка).



НБУ не исключал, что в 2017 году ПриватБанк может снова зафиксировать убыток. В то же время глава правления этого госбанка Александр Шлапак отмечал, что при полной капитализации и при уменьшении депозитных и кредитных ставок ПриватБанк не будет убыточным в 2017 году.



FinBalance отмечает, что, по данным НБУ, группа государственных банков в январе получила убыток 1,4 млрд грн. Если опираться на данные АУБ относительно ПриватБанка, получается, что Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УБРР и Расчетный центр совокупно сработали в ноль.



По данным НБУ, из 93 банков, которые были платежеспособными состоянию на 1 февраля 2017 года, 76 в январе были прибыльными и получили чистую прибыль 2,17 млрд грн, 17 банков - убыточными со совокупным чистым убытком в 1,84 млрд грн.



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