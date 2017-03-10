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ФБР изучает коммуникации фирмы Трампа с российским Альфа-Банком

10.03.2017 10:58
По данным ФБР, сервер Альфа-Банка запрашивал информацию у сервера компании Trump Organization гораздо чаще, чем другие
Дональд Трамп (фото - EPA)

ФБР изучает возможные транзакции между компьютерами Trump Organization и российского Альфа-Банка. Об этом пишет CNN.

Ранее уже обсуждался вопрос связи между серверами компании президента США Дональда Трампа и российского финучреждения. Расследование ведет команда контрразведки федералов. Она же изучает вмешательство страны-агрессора в президентские выборы в США в 2016 году.

Следователи считают соединения серверов странными. Данные показывают, что сервер Альфа-Банка запрашивал информацию у сервера компании  Trump Organization гораздо чаще, чем другие: на него приходится 80% поисковых запросов.

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что не нашел никаких свидетельств вмешательства России в предвыборную кампанию Трампа или вербовки кого-то из советников Трампа российскими властями.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Альфа-Банк, Трамп
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