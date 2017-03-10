ФБР изучает коммуникации фирмы Трампа с российским Альфа-Банком
ФБР изучает возможные транзакции между компьютерами Trump Organization и российского Альфа-Банка. Об этом пишет CNN.
Ранее уже обсуждался вопрос связи между серверами компании президента США Дональда Трампа и российского финучреждения. Расследование ведет команда контрразведки федералов. Она же изучает вмешательство страны-агрессора в президентские выборы в США в 2016 году.
Следователи считают соединения серверов странными. Данные показывают, что сервер Альфа-Банка запрашивал информацию у сервера компании Trump Organization гораздо чаще, чем другие: на него приходится 80% поисковых запросов.
Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что не нашел никаких свидетельств вмешательства России в предвыборную кампанию Трампа или вербовки кого-то из советников Трампа российскими властями.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.
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