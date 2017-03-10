Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 10 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,30 коп до 26,7423 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 27,0817 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,83 коп и составляет 28,1667 грн, средний курс продажи вырос - на 1,53 коп до 28,7690 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп составляет 4,284 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,3 коп до 4,637 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7423 27,0817 0,4284 0,4637 28,1667 28,7690 Медиана 26,8000 27,0700 0,4370 0,4650 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.