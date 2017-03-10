Межбанк закрылся котировками доллара 26,76/26,80

В пятницу, 10 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,85/26,89, к закрытию котировки составили 26,76/26,80

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные - 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4530/0,4542, к закрытию котировки составили 0,4548/0,4557.

Торги по евро начались с котировок 28,4663/28,5060, к закрытию котировки составили 28,4779/28,5205.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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