ПриватБанк разместит банкоматы на станциях киевского метро
Государственный ПриватБанк разместит банкоматы и терминалы в холлах станций киевского метрополитена. Как сообщает пресс-служба банка, он выиграл конкурс, который проводила КГГА.
"Кроме банкоматов ПриватБанка, в ближайшее время на станциях метро будут установлены и терминалы самообслуживания, с помощью которых киевляне смогут проводить коммунальные и другие платежи, осуществлять переводы, покупать билеты на транспорт и получать другие банковские услуги ", - сообщил руководитель направления "Платежи и переводы" ПриватБанка Алексей Путятин.
Финучреждение уточняет, что в холлах станций будет установлено более 100 банкоматов и терминалов самообслуживания. Сеть банковского обслуживания в метрополитене будет доступна держателям банковских карт всех украинских банков, а также всем владельцам социальных карточек киевлянина.
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