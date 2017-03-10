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ПриватБанк разместит банкоматы на станциях киевского метро

10.03.2017 18:15
ПриватБанк установит банкоматы и терминалы в холлах киевского метро
Фото: EPA

Государственный ПриватБанк разместит банкоматы и терминалы в холлах станций киевского метрополитена. Как сообщает пресс-служба банка, он выиграл конкурс, который проводила КГГА.

"Кроме банкоматов ПриватБанка, в ближайшее время на станциях метро будут установлены и терминалы самообслуживания, с помощью которых киевляне смогут проводить коммунальные и другие платежи, осуществлять переводы, покупать билеты на транспорт и получать другие банковские услуги ", - сообщил руководитель направления "Платежи и переводы" ПриватБанка Алексей Путятин.

Финучреждение уточняет, что в холлах станций будет установлено более 100 банкоматов и терминалов самообслуживания. Сеть банковского обслуживания в метрополитене будет доступна держателям банковских карт всех украинских банков, а также всем владельцам социальных карточек киевлянина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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