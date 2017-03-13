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Cтавки по долларовым вкладам в банках выросли

13.03.2017 09:15
Гривневые сбережения и депозиты в евро снизили свою доходность

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в долларах выросли. Гривневые сбережения и депозиты в евро подешевели. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 13.03.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком  от 1 до 3 месяцев (на 0,21 п.п. до 11,74%). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,14 п.п. до 13,95% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком свыше 12 месяцев упала на 0,07 п.п. и составляет 14,48% годовых. Доходность вкладов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,06 п.п. до 14,75% годовых. Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (7,73%), а также вкладов на период до 1 месяца (12,28%).

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Что касается вкладов в долларах США, лидерами роста доходности стали вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,02%). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подорожали на 0,04 п.п. до 4,43% годовых. Выросли в цене и вклады на период от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,30% годовых). Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев повысилась на 0,01 п.п. до 3,72% годовых. На прежнем уровне остается доходность вкладов сроком до 1 месяца (2,36%), а также бессрочных сбережений (1,67%).

 Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, упала для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,79%). Синхронно снизилась стоимость вкладов на периоды от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,98% и до 3,58% годовых соответственно). Без изменений остались средние ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,66%) и от 1 до 3 месяцев (2,44%), а также бессрочных сбережений (1,31%).

Депозиты в евро: актуальные условия   

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 13.03.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,73%

12,28%

11,74%

13,95%

14,75%

14,48%

USD

1,67%

2,36%

3,02%

3,72%

4,30%

4,43%

EUR

1,31%

1,66%

2,44%

2,98%

3,58%

3,79%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 150 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 13.03.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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