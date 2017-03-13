Cтавки по долларовым вкладам в банках выросли
За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в долларах выросли. Гривневые сбережения и депозиты в евро подешевели. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 13.03.2017, см. Таблицу 1).
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,21 п.п. до 11,74%). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,14 п.п. до 13,95% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком свыше 12 месяцев упала на 0,07 п.п. и составляет 14,48% годовых. Доходность вкладов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,06 п.п. до 14,75% годовых. Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (7,73%), а также вкладов на период до 1 месяца (12,28%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Что касается вкладов в долларах США, лидерами роста доходности стали вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,02%). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подорожали на 0,04 п.п. до 4,43% годовых. Выросли в цене и вклады на период от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,30% годовых). Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев повысилась на 0,01 п.п. до 3,72% годовых. На прежнем уровне остается доходность вкладов сроком до 1 месяца (2,36%), а также бессрочных сбережений (1,67%).
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка по вкладам в евро, упала для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,79%). Синхронно снизилась стоимость вкладов на периоды от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,98% и до 3,58% годовых соответственно). Без изменений остались средние ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,66%) и от 1 до 3 месяцев (2,44%), а также бессрочных сбережений (1,31%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 13.03.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,73%
|
12,28%
|
11,74%
|
13,95%
|
14,75%
|
14,48%
|
USD
|
1,67%
|
2,36%
|
3,02%
|
3,72%
|
4,30%
|
4,43%
|
EUR
|
1,31%
|
1,66%
|
2,44%
|
2,98%
|
3,58%
|
3,79%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 150 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 13.03.17
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