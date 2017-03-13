Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,57 коп - до 27,0460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,78 коп и составляет 28,2745 грн, средний курс продажи вырос - на 19,8 коп до 28,9670 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп составляет 4,248 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,628 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,6900
|
27,0460
|
0,4248
|
0,4628
|
28,2745
|
28,9670
|
Медиана
|
26,7000
|
27,0500
|
0,4350
|
0,4630
|
28,3000
|
28,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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