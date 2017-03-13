Наличный доллар дешевеет, а евро - дорожает

В понедельник, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,23 коп до 26,6900 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,60 коп - до 27,0357 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,27 коп и составляет 28,2993 грн, средний курс продажи вырос - на 16,53 коп до 28,9343 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - также за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп составляет 4,288 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,628 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6900 27,0357 0,4288 0,4628 28,2993 28,9343 Медиана 26,7000 27,0000 0,4400 0,4610 28,3000 28,9250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.