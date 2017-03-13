ФГВФЛ предложил реструктуризацию заемщикам Михайловского

Фонд гарантирования вкладов определил условия реструктуризации кредитов, взятых в банке Михайловский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) определил условия реструктуризации кредитной задолженности физлиц перед банком Михайловский.



ФГВФЛ отмечает, что период реструктуризации - с 19 мая 2016 года до 11 июля 2018 года (день, предшествующий дню окончания ликвидации банка). В течение срока реструктуризации не применяются штрафные санкции, предусмотренные кредитными договорами (штрафы, пени) и не начисляются и не взимаются определенные кредитными договорами комиссии и другие платежи (кроме процентов), в том числе страховые.



Льготный период реструктуризации - с 19 мая 2016 года по 19 мая 2017 года, в течение которого вся задолженность по кредитным договорам считается срочной, а проценты начисляются по стандартной процентной ставке и не применяются штрафные санкции.



Процентная ставка по срочной задолженности (стандартная ставка) составит 3% в месяц (36% годовых); процентная ставка по просроченной задолженности - 5% в месяц (60% годовых).



Сроки кредитования следующие:

по кредитам, конечный срок возврата которых установлен кредитным договором до 19 мая 2017 года, сроком кредитования считать конец рабочего дня 19 мая 2017 года;

по кредитам, конечный срок возврата которых установлен кредитным договором после 19 мая 2017 года, сроком кредитования является дата, определенная кредитным договором, но не позднее конца дня 11 июля 2018 года (день, предшествующий дате окончания ликвидации).



Остаток текущей задолженности - это остаток задолженности по кредитам и начисленным процентам (3% в месяц, 36% годовых по срочной задолженности и 5% в месяц, 60% годовых по просроченной задолженности по состоянию на 19 мая 2016 года) за минусом средств, поступивших в течение временной администрации/ликвидации.



Просроченной задолженностью определяется:

по кредитам, конечный срок возврата которых установлен кредитным договором до 19 мая 2017 года - сумма непогашенного заемщиком кредита по состоянию на конец рабочего дня 19 мая 2017 года (с 20 мая 2017 года будет перенесена на счета просроченной задолженности);

по кредитам, конечный срок возврата которых установлен кредитным договором после 19 мая 2017 года - сумма задолженности, не уплаченная в определенный графиком погашения задолженности срок.



После завершения льготного периода устанавливается следующий график погашения задолженности:

по кредитам, срок погашения которых определен кредитным договором после 19 мая 2017 года - равными частями (классический график погашения кредита) до конца срока действия кредитного договора, или до дня, предшествующего дате завершения процедуры ликвидации банка Михайловский (то есть до 11 июля 2018 года);

по кредитам, срок погашения которых определен кредитным договорам до 19 мая 2017 года - 19 мая 2017 года (то есть с 20 мая 2017 года они считаются просроченными).



Таким образом совокупная стоимость кредита при реструктуризации составит от 36% до 60% годовых (по просроченной задолженности), в то время как при стандартных условиях предоставления кредитных продуктов банка такая плата достигала 85-95%, а в отдельных случаях и 220% годовых.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.