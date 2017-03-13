Котировки доллара на межбанке выросли 26,86/26,91

В понедельник, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,76/26,80*, к 12:00 котировки составили 26,86/26,91

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные - 26,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4528/0,4538 к 12:00 котировки составили 0,4547/0,4560.



Торги по евро начались с котировок 28,6010/28,6411 к 12:00 котировки составили 28,6784/28,7237.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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