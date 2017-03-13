Банки задолжали НБУ 71 млрд грн по кредитам рефинансирования
Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это на 1,2% ниже показателя прошлого месяца.
В январе-феврале объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 5,2%.
Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 4,1% в феврале и на 14,5% с начала года - до 58,314 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
12792
-
4763
-
4118
-
4029
-
3851
- К продаже активов банков привлекут американские компании 17:55
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек 17:18
- SEC обвиняет украинскую брокерскую компанию в махинациях 17:15
- САП направила в суд дело против главы Счетной палаты 15:35
- В Киеве замуровали вход в отделение российского Сбербанка 15:20