Банки задолжали НБУ 71 млрд грн по кредитам рефинансирования

За месяц долг банков по кредитам рефинансирования перед регулятором сократился на 1,2%

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это на 1,2% ниже показателя прошлого месяца.



В январе-феврале объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 5,2%.



Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 4,1% в феврале и на 14,5% с начала года - до 58,314 млрд грн.



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