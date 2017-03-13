 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.72  27.04   EUR:  28.24  28.94
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банки задолжали НБУ 71 млрд грн по кредитам рефинансирования

13.03.2017 14:52
За месяц долг банков по кредитам рефинансирования перед регулятором сократился на 1,2%
Фото: Getty Images

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это на 1,2% ниже показателя прошлого месяца.

В январе-феврале объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 5,2%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 4,1% в феврале и на 14,5% с начала года - до 58,314 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров