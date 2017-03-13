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В Киеве замуровали вход в отделение российского Сбербанка

13.03.2017 15:20
Представители партии Национальный корпус "замуровали" вход в здание Сбербанка в Киеве
Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Представители партии Национальный корпус сегодня, 13 марта, замуровали вход в здание Сбербанка - дочернего подразделения Сбербанка России. Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook.

Участники акции принесли под здание банка бетонные блоки, уложили их друг на друга у одной из стен и залили цементом.

Входы в банк были закрыты до начала акции.

10 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается; Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения. Вопрос введения санкций поднял на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков.

До этого Сбербанк заявил, что не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса.

7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.

Позже министр Аваков  призвал ввести санкции против финучреждении. В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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