К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек

В понедельник, 13 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,76/26,80, к закрытию котировки составили 26,90/26,94

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные - 26,94.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4528/0,4538 к закрытию котировки составили 0,4555/0,4565.

Торги по евро начались с котировок 28,6010/28,6411, к закрытию котировки составили 28,6700/28,7126.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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