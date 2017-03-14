НБУ ослабил гривню на 8 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 8 копеек

На 14 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2689,4568 грн за $100;

2867,7678 грн за 100 евро;

4,5482 грн за 10 руб РФ.



На 13 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2681,0151 грн за $100;

2843,4846 грн за 100 евро;

4,5274 грн за 10 руб РФ.





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