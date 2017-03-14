Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,25 коп до 26,7125 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,43 коп - до 27,0600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,03 коп и составляет 28,2690 грн, средний курс продажи упал - на 0,83 коп до 28,9260 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп составляет 4,254 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,634 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7125 27,0600 0,4254 0,4634 28,2690 28,9260 Медиана 26,7500 27,0500 0,4350 0,4635 28,3000 28,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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