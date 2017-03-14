15 марта СНБО рассмотрит вопрос санкций против Сбербанка - Аваков
Президент Украины Петр Порошенко 15 марта соберет Совет национальной безопасности и обороны для рассмотрения возможности введения санкций против Сбербанка - дочернего банка Сбербанка России. Об этом рассказал вчера, 13 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков телеканалу ZIK.
"Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны. Думаю, вопрос (введения санкций - ред.) будет включен и рассмотрен", - сказал Аваков.
Министр также выразил уверенность в том, что в нынешних условиях банки страны-агрессора, а особенно государственные, не могут работать в Украине.
10 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается; Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
До этого Сбербанк заявил, что не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.
Позже министр Аваков призвал ввести санкции против финучреждении. В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.
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