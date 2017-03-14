15 марта СНБО рассмотрит вопрос санкций против Сбербанка - Аваков

Президент Порошенко соберет СНБО чтобы обсудить возможность санкций против российского Сбербанка, сообщил министр Аваков

Арсен Аваков

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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