Котировки доллара на межбанке опустились до 26,88/26,93

Во вторник, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,92/26,96*, к 12:00 котировки составили 26,88/26,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные - 26,98.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4568 к 12:00 котировки составили 0,4553/0,4565.



Торги по евро начались с котировок 28,6428/28,6827 к 12:00 котировки составили 28,6003/28,6508.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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