ПриватБанк намерен привлечь 25 млрд грн до конца года

Государственный приватБанк намерен увеличить базу пассивов более чем на 10% за этот год

Александр Шлапак (фото - пресс-служба Минфина)

Государственный ПриватБанк намерен привлечь 25 млрд грн до конца текущего года. Об этом рассказал председатель правления финучреждения Александр Шлапак, пишет FinClub.



"Будем работать над привлечением новых клиентов. Сейчас валюта баланса составляет 218 млрд грн. Наша задача - плюс 25 млрд грн до конца года. Это рост более чем на 10%", - отметил Шлапак.



На такую же сумму банк планирует увеличить и активы.



"К сожалению, у банка не было особого опыта в корпоративном сегменте. Корпоративный сегмент ограничивался бизнесом бывших акционеров. Поэтому банку по новой нужно будет запускать бизнес-процедуры корпоративного кредитования. Наша задача - как минимум на 25 млрд грн обеспечить рост кредитного портфеля и сделать это таким образом, чтобы обеспечить безубыточности банка по текущим операциям", - сказал Александр Шлапак.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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