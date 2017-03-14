ПриватБанк намерен привлечь 25 млрд грн до конца года
Государственный ПриватБанк намерен привлечь 25 млрд грн до конца текущего года. Об этом рассказал председатель правления финучреждения Александр Шлапак, пишет FinClub.
"Будем работать над привлечением новых клиентов. Сейчас валюта баланса составляет 218 млрд грн. Наша задача - плюс 25 млрд грн до конца года. Это рост более чем на 10%", - отметил Шлапак.
На такую же сумму банк планирует увеличить и активы.
"К сожалению, у банка не было особого опыта в корпоративном сегменте. Корпоративный сегмент ограничивался бизнесом бывших акционеров. Поэтому банку по новой нужно будет запускать бизнес-процедуры корпоративного кредитования. Наша задача - как минимум на 25 млрд грн обеспечить рост кредитного портфеля и сделать это таким образом, чтобы обеспечить безубыточности банка по текущим операциям", - сказал Александр Шлапак.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7447
-
4973
-
4897
-
4710
-
3144
- США выделили Украине более $4 млрд финпомощи за 25 лет - Кубив 18:42
- Компания Васадзе вывела из-под залога Дельты 222 автомобиля 18:07
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92 17:31
- ФГВФЛ намерен продать активы банков-банкротов на 3 млрд грн 17:09
- НБУ отменит обязательную продажу валютной выручки 16:47