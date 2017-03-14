МИД РФ прокомментировал ситуацию с российским Сбербанком

МИД страны-агрессора заявляет, что работа российских банков в Украине блокируется при попустительстве некоторых министров

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter