МИД РФ прокомментировал ситуацию с российским Сбербанком
В России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству. Так МИД страны-агрессора отреагировали на вчерашнюю акцию у одного из офисов Сбербанка.
"…хулиганствующие "активисты" при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям", - заявил МИД.
Вчера, 13 марта, представители партии Национальный корпус "замуровали" здание Сбербанка.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, президент Украины Петр Порошенко завтра соберет Совет национальной безопасности и обороны для рассмотрения возможности введения санкций против этого финучреждения.
10 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается; Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
До этого Сбербанк заявил, что не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса.
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7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.
Позже министр Аваков призвал ввести санкции против финучреждении. В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.
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