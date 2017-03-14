ФГВФЛ намерен продать активы банков-банкротов на 3 млрд грн

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов собирается продать активы 50 ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланирован продажу активов 50 ликвидируемых банков на общую сумму 2,8 млрд грн.



ФГВФЛ уточняет, что из этой суммы 1,74 млрд грн приходится на права требования по кредитам, 989,91 млн грн - на основные средства ликвидируемых банков.



Кредиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 71,19 млн грн.



На прошлой неделе состоялись аукционы по продаже активов 25 неплатежеспособных банков на общую сумму 19,96 млн грн. Из них на сумму 17,44 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 0,91 млн грн - аукционы по продаже основных средств и 1,60 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков. Остальная сумма - 0,01 млн грн - полученная от продажи прочих активов - картин, монет и тому подобное.



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