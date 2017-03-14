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Компания Васадзе вывела из-под залога Дельты 222 автомобиля

14.03.2017 18:07
Суд удовлетворил иск компании Тариэла Васадзе, что дало возможность вывезти из-под залога Дельта банка 222 автомобиля Mercedes
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд удовлетворил иск компании АвтоКапитал (конечный бенефициар - Тариэл Васадзе) к ликвидатору Дельта Банка и признал недействительным договор залога от 24 октября 2013 года, который был заключен в качестве обеспечения исполнения обязательств Запорожского автомобилестроительного завода по кредитному договору с Дельта Банком. Об этом сообщает FinBalance.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 1 марта. Суд обязал Дельта Банк совершить действия по прекращению обременения на основании договора залога.

Согласно судебным материалам, предметом залога были товары в обороте, а именно 222 автомобиля Mercedes-Benz балансовой стоимостью 102,5 млн грн.

"Передача автомобилей в залог в качестве товара в обороте невозможна, поскольку исключается возможность замены такого товара на аналогичный. Специфика режима использования спорного имущества исключает правомерность при заключении сделок определения автомобилей в их совокупности с указанием только их родовых признаков, а следовательно автомобили не могут быть предметом залога в качестве товаров в обороте", - констатируется в решении суда.

На основании такой же мотивации 16 февраля Хозсуд Киева удовлетворил иск Украинской автомобильной корпорации к Дельта Банку и признал недействительным договор залога от 24 октября 2013 года, согласно которому корпорация передала Дельта Банку в залог более 1,5 тыс. автомобилей ЗАЗ балансовой стоимостью 95,1 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк
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